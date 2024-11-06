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Французский журналист: Не думаю, что Сафонов выиграл конкуренцию у Доннаруммы

Французский журналист Nice-Matin Кристофер Ру оценил перспективы Матвея Сафонова в качестве голкипера «ПСЖ».

Источник: psg.fr

Ранее Сафонов впервые отстоял «на ноль» в чемпионате Франции, оставив свои ворота в неприкосновенности в игре против «Ланса» (1:0).

"Не думаю, что Сафонов выиграл конкуренцию у Доннаруммы. Посмотрим, кто будет играть сегодня. Если это будет Сафонов, то, возможно, так и будет. Но он не должен допускать ошибок, учитывая статус итальянца.

Сафонов не совершил ни одной серьезной ошибки, но ему еще не приходилось демонстрировать впечатляющую игру, а я говорю о матче, в котором на него будет оказываться большое давление. Пока тяжело судить о его настоящем уровне. Я бы сказал, что нам еще предстоит увидеть его в действии с течением времени", — сказал Ру в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

6 ноября «ПСЖ» встретится в «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

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