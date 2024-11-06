Французский журналист: Не думаю, что Сафонов выиграл конкуренцию у Доннаруммы

Сафонов не совершил ни одной серьезной ошибки, но ему еще не приходилось демонстрировать впечатляющую игру, а я говорю о матче, в котором на него будет оказываться большое давление. Пока тяжело судить о его настоящем уровне. Я бы сказал, что нам еще предстоит увидеть его в действии с течением времени", — сказал Ру в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.