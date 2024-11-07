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«Реал» Мадрид близок к соглашению с тренером Хаби Алонсо — TEAMtalk

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо близок к тому, чтобы устно согласиться возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает TEAMtalk.

Источник: Getty Images

По информации источника, президент испанского клуба Флорентино Перес уже несколько месяцев напрямую общается с окружением Алонсо, и сейчас испанский специалист наиболее близок к тому, чтобы ответить согласием. Это происходит на фоне неубедительной игры «сливочных» в последних матчах, в число которых входят поражения от «Барселоны» (0:4) в Ла Лиге и от «Милана» (1:3) в Лиге Чемпионов. В случае, если Анчелотти будет уволен по ходу текущего сезона, Перес готов назначить Рауля до лета, прежде чем Алонсо станет новым постоянным тренером.

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