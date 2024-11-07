Карьера Мбаппе летит под откос. Скоро «Реал» пожалеет, что купил его

Броманс Мбаппе со сборной Франции тоже рушится на глазах. В начале октября Килиан не был вызван в сборную из-за мышечной травмы, однако уже спустя несколько дней вышел в старте «Реала» на матч с «Вильярреалом». На родине Килиана осудили, обвинив в симуляции травмы. «Мбаппе — особенный игрок. Однако если ты травмирован и пропускаешь игры сборной, то не играешь и за клуб. Точка. Но ты выходишь в основном составе в чемпионате… это странная ситуация», — высказался чемпион Европы 1984 года Максим Боссис.