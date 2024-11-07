Карьера Мбаппе летит под откос. Скоро «Реал» пожалеет, что купил его

Громкий трансфер в «Реал Мадрид» пока не пошел на пользу Килиану Мбаппе.
Главная проблема, которая очевидно просматривалась еще летом: Карло Анчелотти не может гармонично расположить на поле одновременно и Мбаппе, и Винисиуса Жуниора. Так как левый фланг в «Реале» прочно закреплен за бразильцем, Килиану приходится исполнять роль центрального нападающего. По данным Diario SPORT, это не устраивает француза — он бы предпочел играть ближе к левому флангу, как и на протяжении почти всей своей карьеры. Напомним, что главный турнир в своей жизни — чемпионат мира-2018 в России — Мбаппе провел, играя «в оттяжке», под чистым центрфорвардом Оливье Жиру.
После поражения «Реала» от «Милана» в Лиге чемпионов (1:3) в соцсетях завирусилось видео, в котором игру Килиана против итальянцев разобрал легендарный Тьерри Анри. Бывший капитан «Арсенала» насчитал целый ряд ситуаций, где за спины защитникам «Милана» пытался забегать Джуд Беллингем — а Мбаппе в это же время оставался в статичной позиции. Хотя именно он, играя центрального нападающего, должен был чаще напрягать защитников.
Возможно, это скрытая забастовка Мбаппе: так он дает понять Анчелотти, что хочет быть на месте Винисиуса. Все указывает на то, что в «Реале» назрел серьезный конфликт интересов. И на данный момент проблема, с которой столкнулся Анчелотти, выглядит труднорешаемой.
Броманс Мбаппе со сборной Франции тоже рушится на глазах. В начале октября Килиан не был вызван в сборную из-за мышечной травмы, однако уже спустя несколько дней вышел в старте «Реала» на матч с «Вильярреалом». На родине Килиана осудили, обвинив в симуляции травмы. «Мбаппе — особенный игрок. Однако если ты травмирован и пропускаешь игры сборной, то не играешь и за клуб. Точка. Но ты выходишь в основном составе в чемпионате… это странная ситуация», — высказался чемпион Европы 1984 года Максим Боссис.
А экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра намекнул, что у Мбаппе пора забрать капитанскую повязку в сборной: «Франция дала Мбаппе слишком много. Сперва ему вручили ключи от “ПСЖ”, а теперь — от сборной Франции. Я бы без сомнений доверил повязку Гризманну. Мбаппе — никогда».
Главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам, высказывавшийся по теме Мбаппе достаточно осторожно, решил ответить Килиану не словами, а действием. Сегодня, 7 ноября, стало известно, что Дешам не вызвал своего капитана на ближайшие матчи: 14-го числа Франция в Лиге наций сыграет с Израилем, а 17-го — с Италией. «Килиан хотел приехать. Его отсутствие не связано с неспортивными проблемами. Это мое решение», — заявил Дешам.
Наконец, над Мбаппе по-прежнему висит тень недавнего сексуального скандала. В середине прошлого месяца звезду «Реала» обвинили в возможном изнасиловании женщины в Швеции. Новых подробностей дела мы пока не знаем, но, вполне вероятно, оно сказывается на ментальном состоянии игрока.
Так или иначе, но после трансфера в Мадрид карьера Мбаппе решительно пошла под откос: его критикуют испанские и французские фанаты, он играет на нелюбимой позиции, а шведская полиция расследует его предполагаемое преступление. Флорентино Перес думал, что провернул сделку мечты, но, кажется, лишь погрузил «Реал» в пучину хаоса.
Владимир Менес