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Чистая прибыль «Реала» за прошлый сезон составила 16 миллионов евро

Чистая прибыль Реала за прошлый финансовый год (с 1 июля 2023 по 1 июля 2024 года) составила 16 миллионов евро, превысив на 4 миллиона прибыль предыдущего года. Об этом сообщает Marca.

Источник: Shutterstock

Всего мадридский клуб заработал 1073 миллиона евро, что на 230 миллионов больше, чем в сезоне-2022/23. Налоговые и социальные отчисления составили 277,1 миллиона евро. В качестве премиальных за победу в трех турнирах сливочные выплатили футболистам 40 миллионов евро.

Бюджет «Реала» на текущий сезон составляет 1,127 миллиарда евро. Расходы на команду сократились с 504 миллионов до 482 миллионов по сравнению с прошлым сезоном. При этом значительно возросли затраты мадридцев на маркетинг — с 340 миллионов до 426 миллионов.

Напомним, в сезоне-2023/24 «Реал» завоевал Суперкубок Испании, Ла Лигу и Лигу чемпионов. В Кубке Испании команда Карло Анчелотти выбыла на стадии ⅛ финала, проиграв «Атлетико» (2:4 д. в.).

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