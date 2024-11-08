Чистая прибыль «Реала» за прошлый сезон составила 16 миллионов евро

Бюджет «Реала» на текущий сезон составляет 1,127 миллиарда евро. Расходы на команду сократились с 504 миллионов до 482 миллионов по сравнению с прошлым сезоном. При этом значительно возросли затраты мадридцев на маркетинг — с 340 миллионов до 426 миллионов.