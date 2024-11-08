«Сантос» готов предложить Неймару крайне солидную зарплату — UOL

По информации источника, бразильский футболист заинтересован в возвращении в «Сантос», где он начинал карьеру. Сам клуб также желает подписать контракт с Неймаром и готов предложить ему условия контракта, которые выходят за рамки стандартных соглашений. «Сантос» планирует обеспечить 32-летнему нападающему как можно более высокую гарантированную зарплату, а также проценты от коммерческих актов.