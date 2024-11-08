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В Испании раскрыли зарплату Мбаппе в «Реале»

Зарплата нападающего Реала Килиана Мбаппе составляет около 36 миллионов евро в год с учетом бонусов, сообщил в Х журналист Рамон Альварес де Мон.

Источник: Getty Images

Мадридцы смогли платить французу такую сумму благодаря уходу полузащитника Тони Крооса, который зарабатывал примерно 20 миллионов, форварда Хоселу (2 миллиона) и защитника Начо Фернандеса (10 миллионов). Кроме того, клуб сэкономил часть средств благодаря капитану Луке Модричу, который пошел на двукратное понижение зарплаты при продлении контракта (с 24 до 12 миллионов).

Мбаппе перешел в «Реал» прошедшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 15 матчей, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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