В Испании раскрыли зарплату Мбаппе в «Реале»

Мадридцы смогли платить французу такую сумму благодаря уходу полузащитника Тони Крооса, который зарабатывал примерно 20 миллионов, форварда Хоселу (2 миллиона) и защитника Начо Фернандеса (10 миллионов). Кроме того, клуб сэкономил часть средств благодаря капитану Луке Модричу, который пошел на двукратное понижение зарплаты при продлении контракта (с 24 до 12 миллионов).