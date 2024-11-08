«Реал» намерен строить проект вокруг Мбаппе, Винисиус может покинуть клуб летом — Cadena

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.