Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тьерри Анри назвал причину, которая мешает «Арсеналу» бороться за победу в АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри объяснил, почему, по его мнению, «канониры» сейчас неспособны бороться за чемпионство в АПЛ.

Источник: Чемпионат.com

Лондонский «Арсенал», играющий под руководством Микеля Артеты, занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ (за 10 туров — пять побед, три ничьих, два поражения).

«Как вы видите, сейчас они не бросают вызов в лиге. Результаты недостаточно хороши, чтобы быть на вершине. Проблема, и мы говорили об этом со 2-го тура, заключается в том, что на выездах они не выглядят хорошо. Долгое время нам это сходило с рук, но теперь это уже не так, так что давайте посмотрим, что будет с “Челси”», — сказал бывший игрок «Арсенала» в интервью CBS Sports.

10 ноября в рамках 11-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде сыграет с «Челси».

Чемпионат Англии: таблица и календарь