Тьерри Анри назвал причину, которая мешает «Арсеналу» бороться за победу в АПЛ

«Как вы видите, сейчас они не бросают вызов в лиге. Результаты недостаточно хороши, чтобы быть на вершине. Проблема, и мы говорили об этом со 2-го тура, заключается в том, что на выездах они не выглядят хорошо. Долгое время нам это сходило с рук, но теперь это уже не так, так что давайте посмотрим, что будет с “Челси”», — сказал бывший игрок «Арсенала» в интервью CBS Sports.