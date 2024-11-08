Мбаппе и правда развалил «Реал»? Почему у Килиана не задался сезон

«Для меня проблема в том, что Мбаппе — не центральный нападающий. Когда он играет “девятку” в сборной, он выступает плохо; это не его позиция, — говорил Бензема. — Он должен свыкнуться с мыслью, что он теперь девятый номер, и забыть о левом фланге. Он здорово играл слева, но теперь ему нужно засиять на другой позиции».