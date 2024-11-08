Кузяев выпал из основы «Гавра». Теперь обратно в Россию?

Однако в итоге ожидания на 100% пока оправдывает только Головин. С 3-го тура он вернулся после травмы и пять из восьми матчей провёл полностью. Сафонов порой выходит на поле, но сейчас говорить, что он реальный конкурент для Доннаруммы, не приходится. Хотя в любой момент ситуация может перевернуться. Больше же всего пока напрягает ситуация с Кузяевым. Далер начал сезон в качестве основного, и казалось, что он будет постепенно набирать. Однако с 6-го тура Кузяев присел на скамейку и теперь довольствуется 20−30 минутами во втором тайме. Это после того, как в прошлом сезоне его признавали чуть ли не лучшим игроком команды.