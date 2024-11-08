Зайнутдинов: «Ни капли не жалею, что поехал в чемпионат Турции»

— Ни капли не жалею! Очень крутой опыт! Какие тут болельщики, как они живут футболом! Они весь матч стоя поют песни, гонят своих игроков вперед. Непередаваемая атмосфера на трибунах. Турки говорят, что для них в жизни есть три главные вещи: семья, религия и футбол. И это действительно так. В день матча устраивается настоящее шоу. Весь город болеет за свою команду! Те, кто не попадает на стадион, смотрят по телевизору, в телефонах. Я буквально сегодня разговаривал с Жоау Мариу, который вернулся в «Бенфику» из аренды в «Бешикташе». Ему нравится, как болеют в Лиссабоне, но с Турцией, по его словам, в этом плане никто не сравнится! Так что уже ради этого мне стоило сюда приезжать.