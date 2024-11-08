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Тренер «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован на 3 матча

Член тренерского штаба «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 7,5 тысяч фунтов за неподобающее поведение в отношении арбитров, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).

Источник: Getty Images

В матче 8-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1) 19 октября манкунианцы пропустили в конце первого тайма, когда защитник «Юнайтед» Маттейс де Лигт получал медицинскую помощь на бровке из-за рассечения на голове.

В перерыве недовольный Флетчер в агрессивной форме высказал претензии судьям из-за того, что де Лигт был вынужден трижды покидать поле для оказания медицинской помощи.

Бывший футболист «МЮ» признался в этом неподобающем поведении, но отрицал, что вел себя в оскорбительной манере. Как пишет BBC Sport, клуб намерен подать апелляцию на это решение FA.

Манчестер Юнайтед
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