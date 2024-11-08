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Мбаппе недоволен отсутствием у него статуса «примы» в «Реале», как это было в «ПСЖ» — MD

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в разговорах со своим ближайшим окружением признался, что он недоволен отсутствием у него статуса ключевого футболиста в стане «сливочных», как это было в период его выступлений за «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Источник: Getty Images

По информации источника, французскому футболисту нравилось, что в «ПСЖ» все играли на него, чего не происходит в мадридском клубе. Кроме того, Мбаппе недоволен тактической системой главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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