Мбаппе недоволен отсутствием у него статуса «примы» в «Реале», как это было в «ПСЖ» — MD

По информации источника, французскому футболисту нравилось, что в «ПСЖ» все играли на него, чего не происходит в мадридском клубе. Кроме того, Мбаппе недоволен тактической системой главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.