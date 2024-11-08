Мбаппе недоволен отсутствием у него статуса «примы» в «Реале», как это было в «ПСЖ» — MD

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе в разговорах со своим ближайшим окружением признался, что он недоволен отсутствием у него статуса ключевого футболиста в стане «сливочных», как это было в период его выступлений за «ПСЖ». Об этом сообщает Mundo Deportivo.