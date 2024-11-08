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«Это урок для меня». Анчелотти назвал свою главную ошибку в тренерской карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своей самой главной ошибке в карьере.

Источник: Getty Images

«После моего первого года в “Реале” в клубе хотели продлить контракт со мной, но я слишком сильно настаивал на увеличение зарплаты, и клуб прекратил переговоры. Это была худшая ошибка, которую я когда-либо совершал, но она позволила мне вынести урок», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito со ссылкой на France Football.

Напомним, в первый раз Анчелотти возглавил «Королевский клуб» в 2013 году и руководил командой до 2015 года. В 2021 году итальянский специалист вновь был назначен на пост главного тренера «сливочных».

Реал