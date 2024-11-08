«Это урок для меня». Анчелотти назвал свою главную ошибку в тренерской карьере

«После моего первого года в “Реале” в клубе хотели продлить контракт со мной, но я слишком сильно настаивал на увеличение зарплаты, и клуб прекратил переговоры. Это была худшая ошибка, которую я когда-либо совершал, но она позволила мне вынести урок», — приводит слова Анчелотти El Chiringuito со ссылкой на France Football.