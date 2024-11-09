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«Реал» выиграл 4:0, но за команду стало ещё страшнее

Три травмы за первый тайм — у кого вообще такое случалось?

Источник: Getty Images

«Реал» задолжал своим фанатам. Предыдущие два матча — болезненные поражения на своём поле. 0:4 — с «Барселоной» в чемпионате и 1:3 — с «Миланом» в Лиге чемпионов. Теперь же на «Бернабеу» приехала «Осасуна» — 11-я команда прошлого сезона сейчас неплохо смотрится. Шла на пятом месте перед 13-м туром, правда, по итогам этих выходных наверняка опустится на несколько строчек.

«Реал» самого начала забрал инициативу: за стартовые 15 минут заработал шесть угловых. В штрафной раз за разом толкались Анте Будимир и Антонио Рюдигер, причём последний несколько раз оказывался на газоне. Впрочем, всё внимание в первом тайме — к другому центральному защитнику «Реала».

Эдер Милитао после навеса в чужую штрафную тоже упал на поле. Было сразу понятно — что-то случилось. На лице бразильца была гримаса боли, и он держался за колено. Пока неизвестно, получил ли защитник ещё одну травму «крестов», но выглядело страшно. Он плакал, на его партнёрах не было лица, а трибуны погрузились в тишину.

Мало того, что Карло Анчелотти на 20-й минуте уже пришлось сделать вынужденную замену (из-за повреждения Родриго вышел Браим Диас), так теперь ещё на 30-й минуте вместо Милитао появился Рауль Асенсио. 21-летний парень дебютировал в Ла Лиге. Практически сразу после этого «Реал» забил — отличился Винисиус, который протащил мяч, а затем пробил в ближний угол. Нападающий побежал отмечать гол к главному тренеру, которого последнее время много критикуют.

Затем у «Реала» травмировался третий игрок за тайм! Лукас Васкес выходил в основе из-за травмы Дани Карвахаля, но тут уже запасной правый защитник повредил заднюю мышцу бедра. Несколько минут «Реалу» пришлось играть в меньшинстве — тренеру не хотелось израсходовать последнее окно для замен уже в первом тайме. После помощи медицинской бригады Васкес вернулся на поле и доиграл тайм, а в перерыве вместо него вышел Лука Модрич (правым защитником стал Федерико Вальверде).

Вскоре после первого гола «Осасуна» пропустила снова. Причём забил Джуд Беллингем, чей первый мяч в этом чемпионате Испании так долго ждали. Интересно, что англичанин вышел один на один с вратарём после шикарной передачи дебютировавшего Асенсио. Его пас был настолько хорош, что Беллингему понадобилось лишь касание для гола.

Во втором тайме ещё один крутой ассист выдал уже вратарь «Реала». После навеса с углового Андрей Лунин забрал мяч и сразу же выбил на Винисиуса. Бразилец вышел один на один с вратарём «Осасуны», обвёл его и покатил в пустые ворота.

Дальше «Реал» делал с соперником всё, что хотел. Например, Винисиус захотел хет-трик. Помог Браим Диас, который обокрал зазевавшегося защитника и скатил бразильцу. Тот опять уложил вратаря на газон, а уже затем забил. Беспомощность «Осасуны» вполне описывает статистика ударов в створ ворот. Гости ни разу не пробили точно. «Реал» натурально разгромил соперника, но в плане перспектив на сезон за команду стало ещё страшнее. Возможно, в паузу на матчи сборных тренер сможет наиграть новых футболистов.

Григорий Телингатер

Реал
4:0
Первый тайм: 2:0
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 13
9.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Висенте Морено
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
34′
Джуд Беллингем
42′
Винисиус Жуниор
(Андрей Лунин)
61′
Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
69′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
30′
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
75′
15
Арда Гюлер
7
Винисиус Жуниор
75′
16
Эндрик
11
Родригу
20′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
46′
10
Лука Модрич
Осасуна
1
Серхио Эррера
12
Хесус Аресо
22
Энцо Бойомо
23
Абель Бретонес
24
Алехандро Катена
55′
6
Лукас Торро
88′
15
Рубен Пенья
59′
9
Рауль Гарсия
7
Хон Монкайола
81′
18
Икер Муньос
10
Аймар Орос
72′
14
Рубен Гарсия
19
Брайан Сарагоса
82′
20
Хосе Арнаис
17
Анте Будимир
71′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
2
8
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
9
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Осасуна
Чемпионат Испании: таблица и календарь