«Реал» выиграл 4:0, но за команду стало ещё страшнее

Дальше «Реал» делал с соперником всё, что хотел. Например, Винисиус захотел хет-трик. Помог Браим Диас, который обокрал зазевавшегося защитника и скатил бразильцу. Тот опять уложил вратаря на газон, а уже затем забил. Беспомощность «Осасуны» вполне описывает статистика ударов в створ ворот. Гости ни разу не пробили точно. «Реал» натурально разгромил соперника, но в плане перспектив на сезон за команду стало ещё страшнее. Возможно, в паузу на матчи сборных тренер сможет наиграть новых футболистов.