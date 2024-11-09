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Журналист покинул жюри «Золотого мяча» из-за ошибки с Винисиусом

Журналист, не включивший Винисиуса в список на «Золотой мяч», покинул жюри.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Журналист из Финляндии Юха Канерва заявил, что из-за технической ошибки не включил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в десятку лучших в голосовании на «Золотой мяч» и покинул жюри премии.

В конце октября полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча», набрав в голосовании 1170 баллов, Винисиус (1129) стал вторым. В голосовании 99 членов жюри выбирали по десять лучших игроков.

«Моя техническая ошибка. Я выхожу из состава жюри “Золотого мяча”, — написал Канерва в соцсети Х под постом аккаунта Madrid Zone о том, что Винисиуса в свою десятку не включили лишь три журналиста.

По оценкам СМИ и экспертов, Винисиус считался главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но в понедельник появилась информация, что он останется без награды. Мадридский «Реал» обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие, ни один из представителей испанского клуба не прилетел на церемонию. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года.

Винисиус в минувшем сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, забив в финальном матче против дортмундской «Боруссии» (2:0) один из мячей.

Реал
Манчестер Сити