Журналист покинул жюри «Золотого мяча» из-за ошибки с Винисиусом

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Журналист из Финляндии Юха Канерва заявил, что из-за технической ошибки не включил нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в десятку лучших в голосовании на «Золотой мяч» и покинул жюри премии.
В конце октября полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча», набрав в голосовании 1170 баллов, Винисиус (1129) стал вторым. В голосовании 99 членов жюри выбирали по десять лучших игроков.
«Моя техническая ошибка. Я выхожу из состава жюри “Золотого мяча”, — написал Канерва в соцсети Х под постом аккаунта Madrid Zone о том, что Винисиуса в свою десятку не включили лишь три журналиста.
По оценкам СМИ и экспертов, Винисиус считался главным фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но в понедельник появилась информация, что он останется без награды. Мадридский «Реал» обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организаторов церемонии в неуважении и бойкотировал мероприятие, ни один из представителей испанского клуба не прилетел на церемонию. При этом «Реал» был отмечен призом лучшей команде года.
Винисиус в минувшем сезоне выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов, забив в финальном матче против дортмундской «Боруссии» (2:0) один из мячей.