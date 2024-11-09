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Защитник «Реала» второй раз порвал «кресты»

Эдер Милитао получил травму в матче с «Осасуной». Сезон дня бразильца почти наверняка закончен.

Источник: Getty Images

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао получил серьезную травму колена в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.

26-летнему футболисту диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Бразильцу предстоит операция в ближайшие дни.

Встреча с «Осасуной» прошла 9 ноября и завершилась победой «Реала» со счетом 4:0. Милитао получил травму в первом тайма, его унесли с поля на носилках.

В прошлом году в первом туре чемпионата Испании Милитао также порвал «кресты» и пропустил большую часть сезона.

Реал
4:0
Первый тайм: 2:0
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 13
9.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Висенте Морено
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
34′
Джуд Беллингем
42′
Винисиус Жуниор
(Андрей Лунин)
61′
Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
69′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
30′
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
75′
15
Арда Гюлер
7
Винисиус Жуниор
75′
16
Эндрик
11
Родригу
20′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
46′
10
Лука Модрич
Осасуна
1
Серхио Эррера
12
Хесус Аресо
22
Энцо Бойомо
23
Абель Бретонес
24
Алехандро Катена
55′
6
Лукас Торро
88′
15
Рубен Пенья
59′
9
Рауль Гарсия
7
Хон Монкайола
81′
18
Икер Муньос
10
Аймар Орос
72′
14
Рубен Гарсия
19
Брайан Сарагоса
82′
20
Хосе Арнаис
17
Анте Будимир
71′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
2
8
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
9
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Осасуна
Чемпионат Испании: таблица и календарь