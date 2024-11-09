Защитник «Реала» второй раз порвал «кресты»

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао получил серьезную травму колена в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной». Об этом сообщается на сайте мадридского клуба.
26-летнему футболисту диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Бразильцу предстоит операция в ближайшие дни.
Встреча с «Осасуной» прошла 9 ноября и завершилась победой «Реала» со счетом 4:0. Милитао получил травму в первом тайма, его унесли с поля на носилках.
В прошлом году в первом туре чемпионата Испании Милитао также порвал «кресты» и пропустил большую часть сезона.