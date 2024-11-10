«Ливерпуль» ушел в отрыв от кризисного «Ман Сити», дерби за «Ювентусом», а у «Монако» волевая победа

«Ливерпуль» подарком «Сити», естественно, воспользовался, в девятый раз подряд обыграв «Астон Виллу» на «Энфилде». Первый гол, который состоялся после углового в исполнении бирмингемцев, получился примечательным тем, что арбитр дал доиграть эпизод, по итогам которого у него были основания удались Бэйли. Тот сбил убегавшего один на один Салаха, но мяч отскочил к Нуньесу, и форвард своим голом по сути отменил красную карточку. А еще уругваец отменил спокойный сценарий промахом из отличной позиции, после чего в концовке первого тайма Келлехеру пришлось дважды спасать свою команду при атаках со «второго этажа». Так что развязка наступила ближе к концу игры. На этот раз Салаха никто не догнал, а он, имея несколько адресатов для передачи, удивил вратаря ударом в ближний угол. Мо первым в лигах топ-5 выбил двузначные показатели по голам и результативным передачам (10+10), сделав это в четвертом сезоне подряд, а команда Арне Слота оторвалась от «Ман Сити» на пять очков.