Андрей Лунин установил уникальное достижение «Реала». В XXI веке такое не удавалось никому

В моменте с третьим голом «Королевского клуба» в этом матче Лунин записал в свой актив результативную передачу. Таким образом, украинец стал первым голкипером «Реала» с 1993 года, отдавшим голевой пас в матче Ла Лиги. В 1993 году это удалось сделать Пако Буйо.