Сестра Криштиану Роналду эмоционально высказалась о его возможном уходе в «Аль-Хиляль»

«Что ты пишешь? Он просто ничего не понимает в футболе. Ты бы мог мне позвонить, и я бы сказала тебе про соперничество между этими клубами и вероятность этого перехода. Удали это, всё ещё есть время», — написала Кейру в одной из социальных сетей.