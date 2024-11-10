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Сестра Криштиану Роналду эмоционально высказалась о его возможном уходе в «Аль-Хиляль»

Родная сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду Катя Авейру под постом журналиста про переход португальца в «Аль-Хиляль» высказалась о подобной возможности.

Источник: Getty Images

«Что ты пишешь? Он просто ничего не понимает в футболе. Ты бы мог мне позвонить, и я бы сказала тебе про соперничество между этими клубами и вероятность этого перехода. Удали это, всё ещё есть время», — написала Кейру в одной из социальных сетей.

Напомним, ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» рассматривает возможность приобретения португальского нападающего Криштиану Роналду у «Аль-Насра», чтобы заменить Неймара.

После 10 туров саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал 22 очка и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на шесть очков.