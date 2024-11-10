Сенсационная развязка битвы Миранчука и Месси! Ассист Алексея помог выбить фаворита!

Через две минуты «Атланта» неожиданно сравняла. Ветеран американского футбола Дэкс Маккарти почти с центра поля сделал проникающую передачу в штрафную прямо на Джамала Тьяре — сенегалец в одно касание вколотил мяч в ближнюю девятку. Хочется отметить именно Маккарти: в этом сезоне он завершает свою карьеру, и каждый матч для него как последний. Причём таких «последних игр» в конце сезона у него было уже четыре. Если изначально он выходил лишь на замену, то сегодня благодаря своему опыту и самоотдаче он получил место уже в старте. Такими темпами он не закончит никогда. Через две минуты Маккарти опять пасует из центра в штрафную — на этот раз на Алексея Миранчука. Россиянин быстро оценил ситуацию, пробрался в штрафную и просунул мяч чуть левее на Тьяре — тот заколотил второй и вывел «Атланту» вперёд.