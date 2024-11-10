Игравший в «Зените» украинец нашел новый клуб, в АПЛ планируют массовую закупку звезд. Трансферы и слухи дня

Экс-футболист РПЛ будет играть в Харькове?
Бывший защитник сборной Украины и «Зенита» Ярослав Ракицкий может продолжить карьеру в харьковском «Металлисте 1925». Об этом сообщает Sportarena.com.
В сезоне-2023/2024 Ракицкий провел 18 матчей за «Шахтер», отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Летом футболист стал свободным агентом.
Ярослав Ракицкий играл в «Шахтере» с 2006 года с перерывами. В 2019—2022 годах украинец был защитником санкт-петербургского «Зенита», а затем ненадолго перебрался в турецкую «Адану Демиспор».
«Металлист 1925» в этом сезоне выступает в Первой лиге Украины. В группе B харьковчане занимают второе место с 26 очками.
Топ-футболист быстро пожалел о смене клуба
Немецкий защитник Матс Хуммельс может покинуть «Рому» уже зимой. Футболист недоволен своим положением в команде. По данным Corriere dello Sport, Хуммельс готов вернуться в Германию уже в январе — там с ним готовы сотрудничать несколько клубов.
Защитник присоединился к римлянам в начале сентября. За новый клуб Хуммельс сыграл лишь 25 минут в матче с «Фиорентиной» (1:5), отметившись автоголом. Игрок также не появился в составе на матч против «Юниона» в Лиге Европы (1:1), несмотря на отсутствие Эвана Ндика и Марио Эрмосо.
Контракт немца с «Ромой» рассчитан до 2025 года. Ранее он играл в «Баварии» и «Боруссии». Хуммельс — чемпион мира и двукратный бронзовый призер Евро в составе сборной Германии.
«Красные дяьволы» значительно усилятся в январе
«Манчестер Юнайтед» планирует зимой подписать сразу пять игроков. По информации Mirror, в шорт-лист входят защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт, игроки «Спортинга» Виктор Дьекереш и Джовани Кенда, а также футболисты «Баварии» Альфонсо Дэвис и Лерой Зане.
Дьекереш и Кенда — протеже нового тренера «МЮ» Рубена Аморима, и он намерен забрать их с собой. Подписание Брэнтуэйта выгодно обеим сторонам: «Манчестер» за счет игрока усилит глубину обороны, а «Эвертон» поправит финансовое положение. Дэвис и Зане привлекли внимание манкунианцев, потому что выйдут на рынок по сниженной цене из-за истекающих контрактов.
При этом за Дьекереша еще придется побороться. Форвард «Спортинга», ставший звездой после хет-трика в ворота «Манчестер Сити», интересен сразу нескольким топ-клубам Европы.
Звезда «Ливерпуля» никак не может договориться с клубом
Переговоры между «Ливерпулем» и правым защитником Трентом Александер-Арнольдом о продлении контракта зашли в тупик. Как сообщает The Sun, клуб не хочет увеличивать зарплату футболиста. Окружение защитника же требует, чтобы Александер-Арнольд стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля», обойдя по этому показателю Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.
Ранее сообщалось, что 26-летний футболист согласился перейти в «Реал» на правах свободного агента в июне 2025 года — сразу после завершения контракта с мерсисайдцами. Также в услугах защитника заинтересован ПСЖ.
Трент является воспитанником «Ливерпуля», за основную команду красных он выступает с 2016 года. С ней он становился чемпионом АПЛ, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.
Юный воспитанник «Баварии» интересен топ-клубам Германии
«Бавария» намерена приобрести полузащитника «Байера» Флориана Вирца. Журналист Кристиан Фальк сообщил, что ради трансфера мюхненцы готовы отказаться от прав на 18-летнего Пауля Ваннера, включив его в сделку. «Байер» и сам не прочь заполучить вундеркинда, который сейчас арендован «Хайденхаймом».
При этом Ваннер может не доехать до Леверкузена. Молодым футболистом также интересуется «Лейпциг».
Пауль — один из самых юных футболистов, когда-либо игравших в основе «Баварии». Несмотря на возраст, полузащитник уже имеет в активе две победы в чемпионате Германии. В «Хайденхайме» Ваннер играет с лета 2024 года.
Дмитрий Панов