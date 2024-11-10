Игравший в «Зените» украинец нашел новый клуб, в АПЛ планируют массовую закупку звезд. Трансферы и слухи дня

Защитник присоединился к римлянам в начале сентября. За новый клуб Хуммельс сыграл лишь 25 минут в матче с «Фиорентиной» (1:5), отметившись автоголом. Игрок также не появился в составе на матч против «Юниона» в Лиге Европы (1:1), несмотря на отсутствие Эвана Ндика и Марио Эрмосо.