Гвардиола сделал неожиданное заявление после четырех поражений

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после четырехматчевой серии поражений заявил, что, несмотря на многолетнюю доминацию «горожан» в Английской премьер-лиге (АПЛ), чемпионский титул может заслужить другая команда.
В субботу «Манчестер Сити» на выезде уступил «Брайтону» в 11-м туре чемпионата Англии со счетом 1:2. «Манчестер Сити» проиграл четвертый матч подряд с учетом всех турниров. Это случилось впервые в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» в предыдущий раз проигрывал четыре встречи подряд в 2006 году.
«Мы должны попытаться снова начать выигрывать матчи. Четыре поражения подряд — нужно что-то менять. Расписание становится все более жестким, победные матчи будут, когда игроки вернутся после травм. Может быть, после семи лет, в течение которых мы выиграли шесть титулов АПЛ, другая команда заслуживает этого», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
В таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» с 23 очками располагается на второй строчке и на пять баллов отстает от «Ливерпуля». В следующем туре «Манчестер Сити» 23 ноября примет «Тоттенхэм».