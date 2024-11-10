Гвардиола сделал неожиданное заявление после четырех поражений

«Мы должны попытаться снова начать выигрывать матчи. Четыре поражения подряд — нужно что-то менять. Расписание становится все более жестким, победные матчи будут, когда игроки вернутся после травм. Может быть, после семи лет, в течение которых мы выиграли шесть титулов АПЛ, другая команда заслуживает этого», — приводит слова Гвардиолы BBC Sport.