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«Астана» учинила разгром в матче за золото КПЛ-2024

«Астана» в матче 26 тура КПЛ-2024 сыграла с талдыкорганским «Жетысу», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча заключительного тура, сыгранная в Алматы завершилась победой номинальных хозяев поля со счетом 5:0.

Примечательно, что все пять голов были забиты в первом тайме.

Забитые мяч на счету Джеффри Чинеду (седьмая минута), На 18 минуте Назми Грипши реализовал пенальти — 2:0. Марин Томасов на 25-й минуте сделал счет разгромным.

Четвертый мяч был забит на 31-й минуте, когда отличился Егор Ткаченко. Хорват Карло Бартолец на 41-й минуте оформил окончательный счет.

«Астана» набрала 46 очков. Но, судьба золота КПЛ-2024 решается в Атырау, где «Кайрат» встречается в одноименным клубом. У алматинцев 44 очка и они ведут со счетом 1:0.

Астана
Первый тайм: 0:0
Жетысу
Футбол, Казахстан, 26-й тур
10.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Дмитрий Огай
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Жетысу
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