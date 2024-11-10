Боранбаев потролил «Астану» после победы «Кайрата» в КПЛ-2024

"Задачи у нас ежегодно одни и те же и они не меняются. В этом году у нас очень хорошие результаты по академии. У нас получилось так, что в середине сезона мы сделали изменения, получилось так, что у нас стало играть больше иностранных игроков, но это и дало результат.