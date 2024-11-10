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Боранбаев потролил «Астану» после победы «Кайрата» в КПЛ-2024

Председатель наблюдательного совета «Кайрат» Кайрат Боранбаев в интервью SPORT+ поделился дальнейшими планами клуба и подколол «Астану» после победы в КПЛ-2024, передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

В последнем туре «Кайрат» на выезде обыграл «Атырау» со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел «Астану». Он в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.

"Задачи у нас ежегодно одни и те же и они не меняются. В этом году у нас очень хорошие результаты по академии. У нас получилось так, что в середине сезона мы сделали изменения, получилось так, что у нас стало играть больше иностранных игроков, но это и дало результат.

В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов и не будем отправлять резервный состав, если будем играть в еврокубках. Будем играть теми ребятами, которые есть", — заявил Боранбаев.

Отметим, что «Астана» отправила резервный состав на выездные матчи Лиги конференций с уэльским «Нью-Сэйнтс» (0:2) и кипрским «Пафосом» (0:1). Это решение вызвало недовольство у любителей футбола.

Кайрат
Астана
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