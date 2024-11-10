В «Астане» отреагировали на чемпионство «Кайрата» в КПЛ-2024

В последнем туре «Кайрат» на выезде обыграл «Атырау» со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел «Астану», который разгромил «Жетысу» (5:0).
«Поздравляю футбольный клуб “Кайрат” с чемпионством! Команда преподнесла своим болельщикам прекрасный подарок к 70-летию клуба. Увлекательная и захватывающая концовка наверняка понравилась всем любителям футбола, держа всех в напряжении до последних минут. Теперь алматинцам предстоит взять старт в квалификации Лиги Чемпионов, где я им желаю только удачи!», — сказал Хамитжанов.
Теперь «Кайрат» сыграет в Лиге чемпионов, а «Астана» в новом сезоне получила путевку в Лигу конференций.