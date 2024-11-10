В «Астане» отреагировали на чемпионство «Кайрата» в КПЛ-2024

«Поздравляю футбольный клуб “Кайрат” с чемпионством! Команда преподнесла своим болельщикам прекрасный подарок к 70-летию клуба. Увлекательная и захватывающая концовка наверняка понравилась всем любителям футбола, держа всех в напряжении до последних минут. Теперь алматинцам предстоит взять старт в квалификации Лиги Чемпионов, где я им желаю только удачи!», — сказал Хамитжанов.