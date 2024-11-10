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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в последнем матче под руководством ван Нистелроя

«Манчестер Юнайтед» на своем поле с крупным счетом обыграл «Лестер» в матче 11-го тура АПЛ — 3:0.

Источник: Reuters

Счет на 17-й минуте открыл Бруну Фернандеш. На 38-й минуте преимущество манкунианцев удвоилось после автогола Виктора Кристансена. Окончательный счет на 82-й минуте установил Алехандро Гарначо.

«Манчестер Юнайтед» (15 очков) занимает 13-е место в АПЛ. Команда провела последний матч под руководством и. о.главного тренера Руда ван Нистелроя. С 11 ноября команду возглавит португалец Рубен Аморим.

«Лестер» (10) идет на 15-й позиции в турнирной таблице.

В параллельных матчах «Ньюкасл» на выезде обыграл «Ноттингем Форест» (3:1), а «Тоттенхэм» дома уступил «Ипсвичу» (1:2).

Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 2:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 11
10.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Стив Купер
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
17′
Виктор Кристансен
38′
Алехандро Гарначо
82′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
16
Амад Диалло
20
Диогу Далот
57′
35
Джонни Эванс
18
Каземиру
78′
14
Кристиан Эриксен
9
Расмус Хейлунн
75′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
57′
17
Алехандро Гарначо
Лестер
30
Мадс Хермансен
3
Ваут Фас
16
Виктор Кристансен
23
Янник Вестергор
8
Харри Уинкс
24
Бубакари Сумаре
40
Факундо Буонанотте
63′
7
Иссахаку Фатаву
2
Джеймс Джастин
83′
35
Кейси Макатир
6
Уилфред Ндиди
70′
11
Биляль Эль-Ханнус
18
Джордан Айю
88′
29
Одсонн Эдуар
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
9
Фолы
5
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь