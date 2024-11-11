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Фернандеш — после победы над «Лестером»: «Наступает новая эра. “МЮ” должен вернуться на свое место»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал разгромную победу над «Лестером» в АПЛ (3:0).

Источник: Getty Images

«Я долгое время не забивал, а теперь голы идут в последних нескольких играх. Еще один “сухой” матч был важен для нас. Мы должны продолжать это делать и должны совершенствоваться.

Руд ван Нистелрой наполняет клуб, он любит клуб, он хочет приносить радость игрокам. Он приносил всем улыбку на игры, он просто хотел, чтобы мы наслаждались этим. Мы хотели попрощаться с ним как следует, потому что он сделал для нас много хорошего.

Наступила новая эра, новый тренер меняет все, но не изменилось то, что этот клуб должен вернуться туда, где ему и место", — цитирует Бруну BBC.

Главным тренером манкунианцев с завтрашнего дня (11 ноября) станет Рубен Аморим из «Спортинга», который сменит временно исполняющего обязанности Руда ван Нистелроя.

Манчестер Юнайтед
3:0
Первый тайм: 2:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 11
10.11.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Стив Купер
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
(Амад Диалло)
17′
Виктор Кристансен
38′
Алехандро Гарначо
(Бруну Фернандеш)
82′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
16
Амад Диалло
20
Диогу Далот
57′
35
Джонни Эванс
18
Каземиру
78′
14
Кристиан Эриксен
9
Расмус Хейлунн
75′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
57′
17
Алехандро Гарначо
Лестер
30
Мадс Хермансен
3
Ваут Фас
16
Виктор Кристансен
23
Янник Вестергор
8
Харри Уинкс
24
Бубакари Сумаре
40
Факундо Буонанотте
63′
7
Иссахаку Фатаву
2
Джеймс Джастин
83′
35
Кейси Макатир
6
Уилфред Ндиди
70′
11
Биляль Эль-Ханнус
18
Джордан Айю
88′
29
Одсонн Эдуар
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
6
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
9
Фолы
5
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь