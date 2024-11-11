Фернандеш — после победы над «Лестером»: «Наступает новая эра. “МЮ” должен вернуться на свое место»

Руд ван Нистелрой наполняет клуб, он любит клуб, он хочет приносить радость игрокам. Он приносил всем улыбку на игры, он просто хотел, чтобы мы наслаждались этим. Мы хотели попрощаться с ним как следует, потому что он сделал для нас много хорошего.