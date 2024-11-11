Фернандеш — после победы над «Лестером»: «Наступает новая эра. “МЮ” должен вернуться на свое место»

«Я долгое время не забивал, а теперь голы идут в последних нескольких играх. Еще один “сухой” матч был важен для нас. Мы должны продолжать это делать и должны совершенствоваться.
Руд ван Нистелрой наполняет клуб, он любит клуб, он хочет приносить радость игрокам. Он приносил всем улыбку на игры, он просто хотел, чтобы мы наслаждались этим. Мы хотели попрощаться с ним как следует, потому что он сделал для нас много хорошего.
Наступила новая эра, новый тренер меняет все, но не изменилось то, что этот клуб должен вернуться туда, где ему и место", — цитирует Бруну BBC.
Главным тренером манкунианцев с завтрашнего дня (11 ноября) станет Рубен Аморим из «Спортинга», который сменит временно исполняющего обязанности Руда ван Нистелроя.