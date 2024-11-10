Baza: вратарю «ПСЖ» Сафонову в месяц начисляется 21 тысяча рублей алиментов

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. В конце августа стало известно, что суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.