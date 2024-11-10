«Челси» и «Арсенал» — вне чемпионской гонки. Лондонцы провалились в реализации и пустили «Ливерпуль» в отрыв

Были опасения, что после обмена голами оба коллектива вновь начнут осторожничать, но этого не произошло. Моменты были у тех и у других, хотя ближе к победе были подопечные Артеты. Два великолепных шанса забить имел вышедший на замену Троссар, но в обоих случаях толком не смог попасть по мячу. Правда, после серии повторов было подозрение на положение вне игры. В любом случае, такие моменты нужно реализовывать. Да и вообще с эффективностью у обеих команд были явные проблемы — 3:3 по ударам в створ при общем числе выстрелов 17:12. Доводить моменты до ума у лондонских грандов сегодня выходило редко.