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«Челси» и «Арсенал» — вне чемпионской гонки. Лондонцы провалились в реализации и пустили «Ливерпуль» в отрыв

Равная игра на «Стэмфорд Бридж».

Источник: Reuters

Накануне матча с «Арсеналом» команда Энцо Марески неплохо размялась в Лиге конференций, забив восемь безответных мячей в ворота армянского «Ноа». Да и вообще синие пока выглядят достаточно уверенно. Особенно если сравнивать с прошлым сезоном. В АПЛ «Челси» уступил лишь «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» — таким соперникам и проиграть не зазорно.

«Канониры» же выступают ниже ожиданий, плохая серия началась после прошлой международной паузы. Но прелесть лондонского дерби в том, что оно часто получается непредсказуемым. А тут еще и встреча двух учеников Пепа Гвардиолы, Марески и Артеты, которые точно хотели удивить друг друга.

Шахматы

Первый тайм прошел в спокойном режиме. Из опасных моментов у «Челси» можно вспомнить удары Палмера, Гюсто и Фофана. «Арсенал» же ответил голом, который не был засчитан. Момент пришел из ниоткуда: быстрый розыгрыш штрафного, мяч оказался в ногах у Хаверца, и он отправил его в сетку. Но ВАР зафиксировал офсайд, и вопросов по этому эпизоду нет никаких.

Игра немного напоминала шахматную партию, в которой сражались два неопытных, но хитрых гроссмейстера. И Артета и Мареска практически всю первую 45-минутку провели на ногах, тонко выверяя каждый ход. Но оба будто бы не хотели рисковать.

Особенно это бросалось в глаза при прессинге. Он поочередно то включался, то выключался. Скорости были не низкими, отнюдь. Просто в таких матчах очень многое решает первый гол. И пока он не случился, все находятся в выжидательной позиции. Было интересно, кто попробует сыграть первым номером после перерыва.

Игра раскрылась

На стартовом отрезке второй половины матча «Челси» завладел преимуществом. Хозяева больше контролировали мяч и имели хорошую возможность открыть счет. Фофана вновь оказался на ударной позиции, на этот раз после навеса с фланга, но после его выстрела мяч полетел выше перекладины.

Ближе к середине тайма игра вновь выровнялась. И это не нравилось ни трибунам на «Стэмфорд Бридж», ни игрокам синих, которые начали нервничать и фолить. Из равновесия вышел и Хаверц, которого отправили за пределы поля, чтобы врачи остановили кровь.

А через несколько минут после возвращения Кая «Арсенал» забил. Вернувшийся в состав Эдегор выполнил классный перевод в район дальней штанги, где абсолютно один находился Мартинелли, который хладнокровно расстрелял ближний угол. Никакого офсайда здесь не было — задержался Колвилл.

Как и ожидалось, после гола команды заиграли повеселее. «Челси» уже нужно было отыгрываться, и Мареска начал производить замены. В центр поля вышел Энцо и уже через несколько минут стал автором результативной передачи. Аргентинец не сделал ничего сверхъестественного, просто покатил на Нету. Португалец, долго не думая, пробил из-за пределов штрафной. И попал! Опорная зона «Арсенала» в этом эпизоде провалилась.

Были опасения, что после обмена голами оба коллектива вновь начнут осторожничать, но этого не произошло. Моменты были у тех и у других, хотя ближе к победе были подопечные Артеты. Два великолепных шанса забить имел вышедший на замену Троссар, но в обоих случаях толком не смог попасть по мячу. Правда, после серии повторов было подозрение на положение вне игры. В любом случае, такие моменты нужно реализовывать. Да и вообще с эффективностью у обеих команд были явные проблемы — 3:3 по ударам в створ при общем числе выстрелов 17:12. Доводить моменты до ума у лондонских грандов сегодня выходило редко.

Больше забитых мячей болельщики так и не дождались. Ничья 1:1 — в пользу «Ливерпуля», идущего на первом месте, а также преследующего его «Манчестер Сити». «Арсенал» и «Челси» остались при своем, и располагаются на четвертой и третьей позициях соответственно. До лидера таблицы — девять очков.

Роман Кольцов

Челси
1:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 11
10.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Микель Артета
Голы
Челси
Педру Нету
(Энцо Фернандес)
70′
Арсенал
Габриел Мартинелли
(Мартин Эдегор)
60′
Составы команд
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
80′
6
Леви Колвилл
21′
29
Уэсли Фофана
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
33′
27
Мало Гюсто
82′
24
Рис Джеймс
45
Ромео Лавиа
68′
8
Энцо Фернандес
11
Нони Мадуэке
45+1′
68′
10
Михаил Мудрик
15
Николас Джексон
88′
18
Кристофер Нкунку
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
4
Бен Уайт
39′
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
29
Кай Хаверц
56′
41
Деклан Райс
71′
23
Микель Мерино
7
Букайо Сака
81′
9
Габриэл Жезус
11
Габриел Мартинелли
71′
19
Леандро Троссар
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
12
Фолы
12
1
Офсайды
8
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь