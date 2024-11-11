Флик высказался о травме Ямаля: «Барселоне» будет его не хватать

"Мы до последнего пытались помочь Ямалю. Сейчас мы должны о нем позаботиться, у него проблемы с лодыжкой. Нам будет не хватать важного игрока, но, в конце концов, у нас есть еще один игрок, Фермин, который выйдет и который также хорошо играл в последних матчах.