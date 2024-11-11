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Флик высказался о травме Ямаля: «Барселоне» будет его не хватать

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик рассказал о травме вингера команды Ламина Ямаля.

Источник: Getty Images

Перед матчем с «Реалом Сосьедад» пресс-служба каталонцев опубликовала заявление, в котором указала, что молодой испанец получил травму в игре с «Црвеной Звездой» в ЛЧ (5:2).

"Мы до последнего пытались помочь Ямалю. Сейчас мы должны о нем позаботиться, у него проблемы с лодыжкой. Нам будет не хватать важного игрока, но, в конце концов, у нас есть еще один игрок, Фермин, который выйдет и который также хорошо играл в последних матчах.

Я не знаю, как долго Ламин будет отсутствовать, мы сосредоточены на сегодняшней игре против «Сосьедада», — цитирует Флика Mundo Deportivo.

Добавим, что клуб не обозначил точных сроков восстановления испанца.

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