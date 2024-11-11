Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спортинг» одержал волевую победу в последнем матче Аморима, отыгравшись с 0:2

В Португалии состоялся матч 11-го тура чемпионата страны, в котором «Брага» на своем поле проиграла «Спортингу» со счетом 2:4.

Источник: Getty Images

Хозяева благодаря дублю Рикарду Орты вели после первого тайма. Лиссабонский клуб сначала отыграл один мяч на 58-й минуте (Хидемаса Морита), затем счет сравнял (Мортен Хьюлманн, 81-я), а на 89-й минуте Конрад Хардер принес гостям победу. Спустя 5 минут датчанин увеличил счет на табло, оформив дубль.

Отметим, что эта игра была последней для главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Он подписал контракт с «МЮ» и с завтрашнего дня (11 ноября) приступает к своим обязанностям в Англии.

Аморим оставил команду лидером Примейры (33 очка в 11 матчах) и одним из лидеров в Лиге чемпионов (2-е место, 10 очков после 4 игр).

Манчестер Юнайтед
Спортинг
Брага
Чемпионат Англии: таблица и календарь