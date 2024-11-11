«Спортинг» одержал волевую победу в последнем матче Аморима, отыгравшись с 0:2

Хозяева благодаря дублю Рикарду Орты вели после первого тайма. Лиссабонский клуб сначала отыграл один мяч на 58-й минуте (Хидемаса Морита), затем счет сравнял (Мортен Хьюлманн, 81-я), а на 89-й минуте Конрад Хардер принес гостям победу. Спустя 5 минут датчанин увеличил счет на табло, оформив дубль.
Отметим, что эта игра была последней для главного тренера «Спортинга» Рубена Аморима. Он подписал контракт с «МЮ» и с завтрашнего дня (11 ноября) приступает к своим обязанностям в Англии.
Аморим оставил команду лидером Примейры (33 очка в 11 матчах) и одним из лидеров в Лиге чемпионов (2-е место, 10 очков после 4 игр).