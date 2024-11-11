Аморим получит от ван Нистелроя уже не кризисный «МЮ», «Барса» проиграла без Ямаля, штанга помогла «Наполи» против «Интера»

«Тоттенхэму» катастрофически не хватает стабильности. Команда Ангелоса Постекоглу способна с интервалом в несколько дней выбить «Манчестер Сити» из Кубка лиги и разгромить «Астон Виллу» (4:1), а может проиграть «Кристал Пэлас» и столкнуться с проблемами против находившегося в зоне вылета «Ипсвича». До визита в Лондон «трактористы» не одержали в этом сезоне ни одной победы, и пять очков набрали благодаря ничьим. Однако в воскресенье их посетило вдохновение. Как всю команду, так и персонально Смодикса, который открыл счет эффектным ударом через себя. Возможно, «шпоры» все бы изменили, если бы в начале второго тайма их гол не отменили. Забил же в итоге только отличившийся при подаче углового Бентанкур, а на последних минутах победу гостей отстоял Мурич, который остановил удар Соланке ногой.