В АПЛ — команда-сенсация: идет в группе лидеров и пугает грандов. В чем секрет «Ноттингем Форест»

В центре поля впечатляет 22-летний Эллиот Андерсон, за которого летом отдали 41 миллион евро. Естественно, самый дорогой трансфер в истории клуба. Главное преимущество полузащитника — универсальность. С одной стороны, у него есть три ассиста (больше всех в команде), два удара в среднем за матч, шикарные цифры по продвижению мяча на ведении (входит в 4% лучших в мире на позиции) и больше полутора ключевых передач за игру при в целом не самом высоком числе пасов (в районе 40 за игру).