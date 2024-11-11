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СМИ: арбитра АПЛ отстранили за оскорбительные высказывания про «Ливерпуль»

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Английская ассоциация профессиональных арбитров (PGMOL) отстранила судью Дэвида Кута, обслуживающего матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), за оскорбительные высказывания в адрес футбольного клуба «Ливерпуль».

Источник: AFP 2023

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Кута, назвал «Ливерпуль» дерьмом, а позднее оскорбил бывшего главного тренера «красных» Юргена Клоппа, назвав его «немецким ублюдком».

«Дэвид Кут был отстранен от работы с немедленным вступлением решения в силу до проведения полного расследования. PGMOL не будет давать никаких дальнейших комментариев до завершения этого процесса», — приводит ответ организации Sky Sports.

Кут 9 ноября судил последний матч «Ливерпуля» в АПЛ против «Астон Виллы» (2:0). Некоторые болельщики раскритиковали арбитра после того, как нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был сбит игроком «Астон Виллы» Леоном Бейли. Игра не была остановлена, а после этого момента Дарвин Нуньес забил гол. На повторе было видно, что Кут решил не останавливать матч, потому что посчитал, что в моменте с Салахом не было фола, а не потому, что хотел, чтобы «красные» сохранили преимущество атаки.

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