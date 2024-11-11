СМИ: арбитра АПЛ отстранили за оскорбительные высказывания про «Ливерпуль»

Кут 9 ноября судил последний матч «Ливерпуля» в АПЛ против «Астон Виллы» (2:0). Некоторые болельщики раскритиковали арбитра после того, как нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был сбит игроком «Астон Виллы» Леоном Бейли. Игра не была остановлена, а после этого момента Дарвин Нуньес забил гол. На повторе было видно, что Кут решил не останавливать матч, потому что посчитал, что в моменте с Салахом не было фола, а не потому, что хотел, чтобы «красные» сохранили преимущество атаки.