Капитан «Кайрата» сделал громкое заявление на Лигу чемпионов и оценил вклад Кержакова

— День матча с «Атырау» — это как сказка. Не ожидал, что я в 22 года подниму чемпионский трофей, тем более в составе «Кайрата» — это для меня большая честь. Очень рад, что я стал чемпионом именно здесь. Конечно, наблюдать с трибуны было непросто, очень переживал за свою команду. Матч «Астаны»? Мы не смотрели за ним, концентрировались только на своей игре, хотели взять три очка и добиться цели.