Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан «Кайрата» сделал громкое заявление на Лигу чемпионов и оценил вклад Кержакова

Капитан «Кайрата» Адлет Садыбеков в интервью корреспонденту Vesti.kz поделился своими впечатлениями от завоевания чемпионского титула. Также он высказался на тему выступления в Лиге чемпионов и отметил вклад предыдущих тренеров алматинского клуба.

Источник: ФК "Кайрат"

— Адлет, ты не мог помочь команде в игре с «Атырау», расскажи как ты пережил этот матч?

— День матча с «Атырау» — это как сказка. Не ожидал, что я в 22 года подниму чемпионский трофей, тем более в составе «Кайрата» — это для меня большая честь. Очень рад, что я стал чемпионом именно здесь. Конечно, наблюдать с трибуны было непросто, очень переживал за свою команду. Матч «Астаны»? Мы не смотрели за ним, концентрировались только на своей игре, хотели взять три очка и добиться цели.

— В этом году у команды было три тренера, как ты оценишь вклад каждого из них?

— Для меня каждый из трех тренеров, работавших в этом сезоне уникален, я благодарен им, каждый внес свой вклад. Позже я написал сообщения Кириллу Сергеевичу Кекеру и Александру Анатольевичу Кержакову.

— Вас ждет Лига чемпионов в будущем году, реально ли попасть в групповой этап турнира?

— Для нас все реально, главное ставить перед собой большие задачи. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будут большие амбиции, связанные с Лигой чемпионов.

Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Кайрат» в чемпионате Казахстана и забил три мяча. В июле хавбек получил тяжелую травму из-за чего выбыл на длительный срок.

Кайрат
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь