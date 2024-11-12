Капитан «Кайрата» сделал громкое заявление на Лигу чемпионов и оценил вклад Кержакова

— Адлет, ты не мог помочь команде в игре с «Атырау», расскажи как ты пережил этот матч?
— День матча с «Атырау» — это как сказка. Не ожидал, что я в 22 года подниму чемпионский трофей, тем более в составе «Кайрата» — это для меня большая честь. Очень рад, что я стал чемпионом именно здесь. Конечно, наблюдать с трибуны было непросто, очень переживал за свою команду. Матч «Астаны»? Мы не смотрели за ним, концентрировались только на своей игре, хотели взять три очка и добиться цели.
— В этом году у команды было три тренера, как ты оценишь вклад каждого из них?
— Для меня каждый из трех тренеров, работавших в этом сезоне уникален, я благодарен им, каждый внес свой вклад. Позже я написал сообщения Кириллу Сергеевичу Кекеру и Александру Анатольевичу Кержакову.
— Вас ждет Лига чемпионов в будущем году, реально ли попасть в групповой этап турнира?
— Для нас все реально, главное ставить перед собой большие задачи. Надеюсь, что в следующем сезоне у нас будут большие амбиции, связанные с Лигой чемпионов.
Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за «Кайрат» в чемпионате Казахстана и забил три мяча. В июле хавбек получил тяжелую травму из-за чего выбыл на длительный срок.