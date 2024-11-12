Девушка Сафонова — о дне рождения Хакими: «Успела станцевать тектоник, съесть котлету и познакомиться с Мбаппе»

На мероприятии был экс-форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, ныне выступающий за «Реал». Форвард приехал в Париж, так как не был вызван на ноябрьские матчи сборной Франции.
"Сходили на день рождения к Хакими. Пробыли там час. Как раз я успела станцевать тектоник, выгулять колье с ВБ, съесть котлету и познакомиться с Мбаппе.
Потом мы уехали, потому что Матвей не любит вечеринки. Пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.
Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют голы. И он говорит: «Пожалуйста, только не показывай празднование Килиана… Иначе я скажу, что не знаю тебя… Я еле сдержалась», — написала Кондратюк в телеграм-канале.