Девушка Сафонова — о дне рождения Хакими: «Успела станцевать тектоник, съесть котлету и познакомиться с Мбаппе»

Кстати, когда Матвею на тусовках скучно, я начинаю его смешить. Вот, вчера начала показывать в танце, как футболисты празднуют голы. И он говорит: «Пожалуйста, только не показывай празднование Килиана… Иначе я скажу, что не знаю тебя… Я еле сдержалась», — написала Кондратюк в телеграм-канале.