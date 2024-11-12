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Дарья Клишина: с Миранчуком я лично не знакома, но поражением Месси пестрит весь интернет

Двукратная чемпионка Европы по лёгкой атлетике Дарья Клишина высказалась о сенсационной победе «Атланты» над «Интером Майами» в плей-офф MLS.

Источник: Чемпионат.com

Российская прыгунья в длину в свое время тренировалась в Атланте, а в последние годы проживает с семьёй в Майами.

«С Алексеем [Миранчуком] я лично не знакома. За всеми футбольными матчами, признаюсь, следить не успеваю. Времени хватает только на то, чтобы привозить/отвозить детей на занятия и следить за их успехами (улыбается).

Но последние новости MLS было сложно пропустить. Поражением Месси пестрит весь интернет. Всё-таки благодаря Лео ажиотаж и вокруг футбола во Флориде вырос в разы. Появилось огромное количество новых детских футбольных клубов и секций», — сказал Клишина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.