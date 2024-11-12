Боранбаев назвал цену чемпионства «Кайрата»

Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Да, я понимаю, что случались разочаровывающие результаты и мы получали немало критики, но мы всегда чувствовали, что «Кайрат» является для наших фанатов очень важной частью их жизни и всегда стремились оправдать их надежды. Этот титул мне хочется посвятить Вам в том числе. Во время непростых периодов Вы были с нами. После победного матча игроки прилетели домой только к пяти утра, но даже в это время в аэропорту их ждали фанаты.