Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии. Экс-одноклубнику Головина дали два года условно

В сентябре этого года форварду предъявили обвинения в сексуальном насилии и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в сентябре в Альпах, когда Виссам и 23-летняя жертва сидели в машине. Адвокат пострадавшей потребовал от Бен Йеддера публичных извинений перед его клиенткой и возмещения ущерба в размере 25 тысяч евро. Согласно показаниям потерпевшей в суде, футболист приставал к ней в машине — пытался поцеловать, склонял к сексу, а затем мастурбировал, глядя на нее.