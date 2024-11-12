Аршавин обратился к «Кайрату» после победы в КПЛ

«Привет “Кайрат”. С огромной радостью поздравляю вас с чемпионством в год 70-летия. Я знаю, насколько это важно для болельщиков, игроков и руководства клуба. Вы большие молодцы! Я также рад, что мне удалось сыграть с вами в этом чемпионском сезоне (смеется). Желаю вам продолжать двигаться вперед и успешно выступить в следующем году в еврокубках. Поздравляем с чемпионством! Алға, “Қайрат”, — заявил он.