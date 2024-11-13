Раскрыты подробности о будущем Месси на фоне раннего вылета «Интер Майами» из плей-офф МЛС

По информации источника, несмотря на вылет «Интер Майами» из плей-офф МЛС текущего сезона после игр с «Атлантой Юнайтед», Месси видит продолжение успешного проекта в этом клубе и желает побеждать во всех турнирах на закате своей карьеры. Кроме того, звёздному футболисту и его семье нравится жизнь в Майами; аргентинец не испытывает тех проблем с соседями, которые были у него ранее в Париже.