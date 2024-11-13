Издание Goal объяснило неудачи «Манчестер Сити», выделив шесть проблем команды Гвардиолы

По данным источника, первая проблема «Манчестер Сити» — необходимость срочной замены травмированного опорного хавбека Родри, чтобы вернуть необходимый контроль и баланс в полузащите. Второй проблемой называется чрезмерная зависимость от форварда Эрлинга Холанда в атаке, так как остальные нападающие команды не в состоянии обеспечить необходимую поддержку в забивании голов. Третья проблема: нестабильность в защите «горожан», выражающаяся как в большом числе пропущенных голов, так и в постоянных изменениях состава и схемы игры.