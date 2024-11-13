Первые два месяца Антона Миранчука в Швейцарии — боль

Перед сезоном «Сьон» вернулся в высшую лигу Швейцарии после года во втором по силе дивизионе. Надеяться на какие-то титулы трудно, да и на еврокубки — тоже. Последний раз клуб играл в Европе в 2017-м — попали в квалификацию Лиги Европы, но сразу вылетели от литовской «Судувы». Последний заход на групповой этап случился в сезоне-2015/2016: тогда попали в «группу смерти» ЛЕ с «Бордо», «Ливерпулем» и «Рубином», но неожиданно вышли в плей-офф. Единственное поражение тогда нанёс именно казанский клуб. В 1/16 финала швейцарская команда пободалась с «Брагой», но всё-таки не устояла и проиграла 3:4.