Родри: продление контрактов с «Манчестер Сити» сейчас не является моим приоритетом

«Мы даже не начинали говорить о новом соглашении. Я травмирован… продление моего контракта с “Манчестер Сити” сейчас не является моим приоритетом. Я хочу восстановиться как можно лучше, это моя цель, а дальше посмотрим», — приводит слова Родри на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.