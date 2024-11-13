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«Королева»: супруга Месси восхитила подписчиков элегантным образом на Латиноамериканском саммите моды

Аргентинский нападающий Лионель Месси отправился на сборы вместе со своей национальной командой, чтобы подготовиться к ноябрьским матчам в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года, оставив свою супругу Антонеллу в Майами.

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Верная спутница восьмикратного обладателя «Золотого мяча», Антонелла Рокуццо, не только занимается воспитанием детей, но и активно развивает свою карьеру. В последние месяцы она уже дала несколько крупных интервью и снялась для обложек журналов.

12 ноября Антонелла посетила Латиноамериканский саммит моды в Майами и восхитила своих подписчиков элегантным образом и естественной красотой. «Королева», «Красота Южной Америки!», «Жена Его Величества! УВАЖАЙТЕ ЕЁ», «Самая милая брюнетка в мире» — такие комментарии оставили некоторые подписчики, увидев фото Антонеллы, где она стоит в элегантном коричневом платье, с распущенными волосами и естественным макияжем.