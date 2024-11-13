«Королева»: супруга Месси восхитила подписчиков элегантным образом на Латиноамериканском саммите моды

12 ноября Антонелла посетила Латиноамериканский саммит моды в Майами и восхитила своих подписчиков элегантным образом и естественной красотой. «Королева», «Красота Южной Америки!», «Жена Его Величества! УВАЖАЙТЕ ЕЁ», «Самая милая брюнетка в мире» — такие комментарии оставили некоторые подписчики, увидев фото Антонеллы, где она стоит в элегантном коричневом платье, с распущенными волосами и естественным макияжем.