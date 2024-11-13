Де Хеа вернулся в футбол и тащит «Фиорентину». Команда испанца уже третья в серии А

Факторов много, но тут есть и большая заслуга Давида: он вытащил два пенальти в игре с «Миланом» (победа 2:1) и не позволил «Дженоа» вернуться в игру в конце встречи (победа 1:0). Сейчас у «Фиорентины» всего 10 пропущенных мячей — круче обороняются только «Наполи» и «Ювентус». Да и статистика у Де Хеа классная — 80,6 процента отраженных ударов, выше показатель только у Ди Грегорио (81,8). По числу сейвов — одиннадцатый, показатель того, что, несмотря на почетное место в турнирной таблице, напрягают испанца мощно, и он реально приносит своей команде очки.