Греческий журналист ответил на вопрос о провальности трансфера Чалова в ПАОК

«Есть общая проблема у нападающих ПАОКа. Конечно, Чалову нужно адаптироваться, с точки зрения психологии забить один-два гола. Не только на него, но и на всех нападающих клуба оказывают высокое давление. Провальный ли трансфер для клуба? Этот вопрос нужно задать зимой, не сейчас», — приводит слова Петротоса Metaratings.