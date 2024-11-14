Раньери в третий раз возглавит «Рому». Хотя летом ушел на пенсию

Примечательно, что 73-летний специалист полгода назад завершил тренерскую карьеру. Тогда он спас от вылета «Кальяри» и пообещал, что больше никогда не вернется в клубный футбол. При этом насовсем от профессии не отказался. «Когда возглавил “Кальяри”, я дал понять, что завершу там карьеру клубного тренера. Но если завтра меня пригласят в какую-нибудь национальную сборную, необязательно в сборную Италии, я вполне смогу ответить “да”. За работу в клубах я больше не возьмусь», — приводило слова Раньери издание Football Italia.