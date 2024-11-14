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Стал известен самый дорогой игрок КПЛ

Портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) по итогам обновления, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Список возглавил белорусский полузащитник «Кайрата» Валерий Громыко с рыночной стоимостью в 1 миллион евро.

Второе-четвертое места занимают Иброхимхалил Юлдошев («Кайрат»), Алибек Касым («Актобе») и Егор Сорокин («Кайрат»), имеющие одинаковую трансферную стоимость — 900 тысяч евро.

После этой троицы расположились сразу пять игроков со стоимостью 800 тысяч евро: Ислам Чесноков («Тобол»), Макс Эбонг («Астана»), Юг Станоев («Кайрат»), Дорни Ромеро («Актобе»), Габи Кики («Актобе»).

Топ-10 замкнул Офри Арад («Кайрат») — 750 тысяч евро.

Кайрат