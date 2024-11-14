Стал известен самый дорогой игрок КПЛ

После этой троицы расположились сразу пять игроков со стоимостью 800 тысяч евро: Ислам Чесноков («Тобол»), Макс Эбонг («Астана»), Юг Станоев («Кайрат»), Дорни Ромеро («Актобе»), Габи Кики («Актобе»).