Стал известен самый дорогой игрок КПЛ

Список возглавил белорусский полузащитник «Кайрата» Валерий Громыко с рыночной стоимостью в 1 миллион евро.
Второе-четвертое места занимают Иброхимхалил Юлдошев («Кайрат»), Алибек Касым («Актобе») и Егор Сорокин («Кайрат»), имеющие одинаковую трансферную стоимость — 900 тысяч евро.
После этой троицы расположились сразу пять игроков со стоимостью 800 тысяч евро: Ислам Чесноков («Тобол»), Макс Эбонг («Астана»), Юг Станоев («Кайрат»), Дорни Ромеро («Актобе»), Габи Кики («Актобе»).
Топ-10 замкнул Офри Арад («Кайрат») — 750 тысяч евро.